В Сети опубликован официальный трейлер фильма "Богемская рапсодия", который посвящен Фредди Меркьюри и легендарной группе Queen.

Ролик загрузили на YouTube-канал студии 20th Century Fox.

В одном из моментов показано, как Роджер Тейлор и Меркьюри спорят из-за того, как Тейлор поет "Галилео!" в припеве знаменитой композиции "Богемская рапсодия". Также показаны конфликтные ситуации внутри группы в процессе творчества.

Солиста группы Фредди Меркьюри сыграл Рами Малек. Он широко известен благодаря главной роли в сериале "Мистер Робот".

Видео: youtube.com/20th Century Fox

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