В Николаевской области товарный поезд, несмотря на экстренное торможение, насмерть сбил вышедшую на пути местную жительницу.

Однако машинист и его помощник решили не сообщать о ЧП в полицию, забрали тело с собой и позже избавились от него, за что им грозит уголовная ответственность.

Как сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области, сообщение о том, что на станции Березнеговатое на женщину совершил наезд товарный поезд, поступило в прошлую пятницу, 13 июля, около 2:00.

"Предварительно установлено, что 44-летняя женщина находилась на пути, когда машинист увидел ее, и предпринял меры экстренного торможения. Однако поезд не успел остановиться и сбил ее. Как установило следствие, машинист вместе с помощником не сообщили о событии, а забрали тело в поезд и избавились от него по дороге к станции назначения", - сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В настоящее время возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей" - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. А также по ч.1 ст.297 УКУ "Надругательство над [...] трупом", что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

"Назначен ряд экспертиз. Тело умершей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в полиции.

Вместе с тем, интернет-издание "Левый берег" сообщило подробности происшествия. По данным издания, после наезда локомотивная бригада остановилась и перестала выходить на связь. Дежурный станции приказал подчиненному проверить, что произошло. Подойдя к месту остановки поезда, работник железной дороги увидел труп женщины, однако машинисты начали угрожать ему, поэтому он вернулся на рабочее место и выключил телефон, не вызвав полицию.

"Между тем дежурный по станции сам пошел к месту остановки поезда. Машинисты сказали ему, что долго стояли из-за срабатывания автоматических тормозов. Через некоторое время бригада заявила о готовности продолжить движение и покинула станцию. После этого диспетчер заметил у колеи ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Самого тела не было", - говорится в заметке.

Дежурный по станции вызвал полицию, которая по найденному мобильному установила личность погибшей. После этого на станции "Апостолово" при осмотре на поезде нашли свежие следы крови.

"В течение расследования машинисты рассказали, что заметили лежащую женщину на пути, применили экстренное торможение, но не успели остановить поезд. Из страха быть обвиненными в наезде они забрали части тела, спрятали его в пакеты в шахте холодильника и выбросили в другом месте. Труп нашли 15 июля", - отмечается в заметке издания.

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