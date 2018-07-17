Стал известен вступивший в силу порядок информирования потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги с обоснованием новой стоимости.

Для повышения тарифов исполнители коммунальных услуг осуществляют расчеты экономически обоснованных расходов на производство (предоставление) ж/к услуг и подают их органам местного самоуправления, уполномоченным устанавливать тарифы, передает ЮрЛига.

В течение 5 рабочих дней со дня подачи расчетов исполнители обязаны информировать потребителей о намерении изменить или установить тарифы. Замечания и предложения от физ-, юрлиц, их объединений принимаются в срок, установленный исполнителем коммунальных услуг (от 7 до 14 календарных дней со дня уведомления).

Порядок информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утвержденный приказом Минрегиона от 5 июня 2018 года № 130, вступил в силу 17 июля.

Порядок применяется при изменении цен / тарифов на коммунальные услуги как по результатам пересмотра тарифов и их структуры (или установления новых), так и по результатам корректировки тарифов.

Информация о составляющих тарифа, о периодичности предоставления услуги, адрес, куда следует направлять замечания, размещается на официальном сайте органа местного самоуправления, в местной газете, сайте исполнителя коммунальных услуг, на информационных стендах в абонентских отделах исполнителей коммунальных услуг и возле административных центров органов местного самоуправления.

Исполнитель вправе отклонить предложения и замечания, направив потребителю ответ с обоснованием причин. При учете замечаний и предложений исполнитель коммунальных услуг осуществляет перерасчет тарифа и передает его органу местного самоуправления письмом с высказанной позицией и соответствующими обоснованиями.

Процедура доведения до сведения потребителей информации считается состоявшейся, независимо от поступления замечаний и предложений от потребителей.

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