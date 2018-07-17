Кабинет министров изменил процедуру получения помощи внутренними переселенцами. На этот раз изменения коснулись покрытия расходов на их проживание (в том числе на оплату ж/к услуг).

В частности, 11 июля 2018 года постановлением № 548 Правительство внесло ряд важных изменений в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В частности, денежную помощь начнут выплачивать на детей, родившихся у внутренних переселенцев после начала проведения АТО или временной оккупации.

Отдельно оговорено, что по решению комиссий по вопросам назначения (возобновления) социальных выплат таким категориям граждан денежная помощь может предоставляться внутренним перемещенным лицам с инвалидностью, их детям, детям с инвалидностью и людям, ухаживающим за ними. Речь идет о гражданах, перемещенных из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, на территории которых госорганы осуществляют свои полномочия в полном объеме, и не имеющих возможности вернуться к предыдущему месту жительства.

Повышается размер денежной помощи до 1000 грн студентам дневной формы обучения вузов и учащимся заведений профтехобразования, достигшим 18 лет (до окончания учебы, но не дольше достижения ими 23 лет).

Переселенцы должны подать заявление на назначение денежной помощи на следующий шестимесячный срок с даты его начала или не ранее чем за 15 дней до окончания текущего полугодия.

Несовершеннолетние дети-переселенцы, получившие паспорт гражданина Украины, смогут самостоятельно обращаться за назначением денежной помощи.

Кроме того, для выплаты денежной помощи на малолетних детей, перемещающихся без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, открывается текущий счет на имя такого ребенка. В уполномоченный банк дополнительно подаются документы, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие родственные отношения между ребенком и последним, или документ, подтверждающий полномочия представителя службы по делам детей.

В заявлении на получение денежной помощи указываются данные обо всех членах семьи, претендующих на получение такой помощи:

ФИО, число, месяц, год рождения; паспортные данные;

для иностранцев - документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его статус;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информация о зарегистрированном и фактическом месте проживания;

наличии у кого-либо из членов семьи жилья не на временно оккупированных территориях и территориях на линии столкновения;

наличии у кого-либо из членов семьи на депозите средств в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного на работоспособных лиц;

наличии жилья, которое разрушено или стало непригодно для проживания вследствие АТО;

месте работы трудоспособных лиц и времени, с которого они там работают;

наличии у кого-либо из членов семьи инвалидности с указанием ее группы.

К заявлению прилагается ряд подтверждающих тот или иной факт документов.

Банк не позднее чем через три рабочих дня с даты открытия счета направляет заявление с прилагаемыми документами соответствующему уполномоченному органу с сопроводительным письмом, в котором указываются реквизиты текущего счета. В случае если из уполномоченного банка поступило заявление о назначении денежной помощи, к которому не приложены все необходимые документы, уполномоченный орган направляет уполномоченному представителю семьи уведомление о недостающих документах.

Денежное пособие не назначается на члена семьи:

находящегося на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате, психоневрологическом интернате, доме-интернате для граждан преклонного возраста и лиц с инвалидностью, специальном доме-интернате системы социальной защиты населения;

находящегося на полном государственном содержании в школе-интернате, заведении специализированного образования военного (военно-спортивного) профиля;

отбывающего наказание в местах лишения свободы.

В случае увольнения и отсутствия работы у трудоспособного члена семьи денежное пособие на него через два месяца со дня, наступающего за днем увольнения, уменьшается на 50 %, а через четыре месяца со дня, наступающего за днем увольнения, - прекращается.

Согласно изменениям выплата денежной помощи прекращается со следующего месяца в случае:

предоставления информации государственной службы занятости о том, что трудоспособные члены семьи в течение четырех месяцев не трудоустроились при помощи государственной службы занятости или находятся в трудовых отношениях с работодателями на временно оккупированной территории Украины, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, которые расположены на линии столкновения, но фактически не работают;

смерти внутреннего переселенца.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщала "Страна", суд запретил любые проверки вынужденных переселенцев по месту регистрации.

Ранее сотрудники банка в Днепропетровской области воровали деньги с карточек переселенцев.

Ранее мы рассказывали, почему власть не хочет допустить переселенцев к участию в выборах.