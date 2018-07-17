Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина хочет выигрывать турниры Большого шлема, которые ей никак не покорятся.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в Харькове во вторник, 17 июля.

"Я, как и моя команда, хочу достичь более высоких результатов на Большом шлеме, поэтому мы стараемся найти путь, который принесет мне успех на таких турнирах. Я очень мотивирована что-то пробовать и что-то менять. К сожалению, пока этого не случилось, но мы будем работать над этим и двигаться вперед. Я не могу сидеть в расстроенных чувствах – это мне не поможет сыграть лучше на следующем Большом шлеме. Поэтому остается только выходить на тренировочный корт, тренироваться", - сказала Свитолина.

"Ей 24 года всего. Еще 5 шлемов она выиграет до пенсии, вот увидите!" - добавил ее многолетний спонсор Юрий Сапронов.

Сама Свитолина затруднилась назвать причину своего неудачного выступления на Уимблдоне в 2018 году.

"Не знаю, если честно, почему так случилось. В принципе, я старалась как можно лучше подготовиться к матчу... Очень обидно, что так все вышло. Большая загадка, почему так много проиграло в первой группе", - сказала Свитолина.

Говоря о своих целях, на ближайшее время, теннисистка сказала, что намерена добиваться самых лучших результатов во всех турнирах, в которых будет участвовать.

"На каждый турнир у меня самые высокие задачи - всегда победа. Для меня самое важное - быть физически в хорошей форме, без травм. Это самое важное, потому что вторая половина года будет более интенсивная - там намного больше турниров, которые будут влиять на рейтинг на конец года", - сказала Свитолина.

По ее мнению, изменения в личной жизни (Элина Свитолина рассталась со своим бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли – Прим.Ред.), не повлияли на результаты выступлений и карьеру. Свитолина призналась, что больше на матчи по крикету не ходит, но иногда смотрит их по телевизору.

По словам спортсменки, ее сердце пока никем не занято.

Свитолина также рассказала, что в свободное от тенниса время читает книги по экономике и бизнесу.

"Читаю больше по экономике, по бизнесу. Сейчас я считаю на английском "Bad Blood" - по стартапам, которые достигли успеха и которые провалились. Для меня это очень интересно, я люблю отвлекаться от спорта и что-то новое для себя выносить", - сказала она.

23-летняя Свитолина - победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2010);

финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2012);

финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2010);

бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге;

победительница 14 турниров WTA (из них 12 в одиночном разряде);

ни разу не выигрывала турниров Большого Шлема.

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