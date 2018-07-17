О дерзком похищении Михаила Мациевского на спецлинию 102 сообщил сегодня во второй половине дня сын похищенного по имени Ярослав.

Об этом узнала "Страна" из своих источников в полиции.

По словам Ярослава, около 14.00 во время разговора с отцом по телефону, тот успел прокричать ему в трубку, что его похитили на улице Коновальца (Щорса) на Печерске возле дома, где он живет и везут в неизвестном направлении. Марку автомобиля и отличительные черты похитителей он сообщить не успел.

Похищенный Михаил Мациевский - личность примечательная. Совмещал музыкальное творчество со строительством. Ранее руководил муниципальным хором "Крещатик" и ЗАО жилищный комплекс "Митець", которое выступало застройщиком каскада элитных домов на улице Коновальца (бывшая Щорса), объединивший дома № 32а, № 32б, № 32в, № 32г возле Университета культуры.

Этот комплекс был предметом разборок в хозяйственных судах, а самого Мациевского обвиняли в хронической невыплате зарплаты подчиненным из обслуживающей компании.

Вероятно его похищение может быть связано с бизнес-разборками вокруг комплекса "Митець".

Полиция разыскивает похищенного, решается вопрос о заведении уголовного производства по ч.2 ст.146 УК Украины - "Похищение человека группой лиц".

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске со стрельбой выкрали прохожего. Полиция ввела план "Перехват" и ищет Lanos похитителей.

Также мы сообщали, что в полиции рассказали детали похищения бизнесмена в Киеве, которому удалось сбежать от бандитов.