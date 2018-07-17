В Одессе после побега поймали двух из трех сбежавших из колонии преступников. Об этом сообщает глава Одесской полиции Дмитрий Головин в Facebook.

Напомним, во вторник, 17 июля, в 4:00 утра из одесской колонии 51 среднего уровня безопасности сбежали трое заключенных. Колония расположена по адресу Люстдорфская дорога, 9 в Киевском районе города. Двое отбывали сроки по 183 статье УК ("кража"), третий по 153 статье Уголовного кодекса ("изнасилование"). По тревоге подняты одесская полиция и Нацгвардия.

Фото: facebook.com

Напомним, в начале июля в Киеве полиция задержала особо опасного преступника, сбежавшего из зала заседаний Миргородского районного суда Полтавской области.

Ранее сообщалось, что известный гангстер сбежал из французской тюрьмы на вертолете.