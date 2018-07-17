В Украине обновлен порядок выдачи удостоверений пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Также утверждены новые образцы бланков удостоверений для таких пострадавших граждан, отнесенных к категории 1.

Им предусмотрено разграничение по категориям "Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" и "Потерпевший от Чернобыльской катастрофы", а также новые образцы бланков удостоверений для лиц, которые участвовали в ликвидации других ядерных аварий, ядерных испытаниях и учениях (категория 1, 2 или 3), передает ЮрЛига.

Новые образцы удостоверений и порядок их выдачи утверждены постановлением Кабмина от 11 июля № 551.

Определять статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы будут региональные комиссии.

Удостоверения выдаются уполномоченными органами по представлению райгосадминистраций по месту жительства (регистрации) лица на основании решений региональной комиссии.

Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС удостоверения выдаются на основании одного из следующих документов:

- справки о повышенной оплате труда в зоне отчуждения с указанием количества дней и населенного пункта, подтвержденной первичными документами;

- справки архивного учреждения об участии в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения с указанием периода службы.

Лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категории 1, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой - на основании справки медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности соответствующей группы, связанной с Чернобыльской катастрофой.

Больным лучевой болезнью вследствие Чернобыльской катастрофы - на основании заключения уполномоченной медицинской комиссии не ниже областного уровня или специализированного медучреждения Минобороны, МВД, СБУ, имеющие соответствующую лицензию Минздрава и акта по форме Н-1.

Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы из числа эвакуированных в 1986 году из зоны отчуждения (в том числе лицам, которые на момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, после достижения ими совершеннолетия) и лицам, которые постоянно проживали в зоне отселения с момента аварии до принятия решения об отселении - на основании справки, выданной Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской или Черниговской облгосадминистрациями.

Также в приложениях к Порядку представлены образцы справок, на основании которых выдаются удостоверения другим категориям пострадавших.

Решение о выдаче или отказе в выдаче удостоверения принимается в месячный срок со дня поступления необходимых документов в уполномоченные органы.

В случае утраты или порчи удостоверения вместо него выдается повторное удостоверение на основании ранее представленных документов, в том числе удостоверение "Потерпевший от Чернобыльской катастрофы" (категория 4) серии В на основании справки установленного образца, личного заявления (с указанием номера и даты выдачи удостоверения, объяснением обстоятельств утраты или порчи) и опубликованного в прессе сообщения о признании удостоверения недействительным.

В случае изменения фамилии, имени, отчества удостоверение выдается на основании ранее представленных документов, личного заявления с указанием номера и даты выдачи удостоверения, свидетельства о браке и других документов.

До 1 января 2019 могут выдаваться ранее изготовленные бланки удостоверений по старым образцам.

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