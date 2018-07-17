В Мариупольской местной прокуратуре №2 решили через суд взыскать неустойку за незаконченный ремонт с предприятия-подрядчика в пользу Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского городского совета, передает пресс-служба ГПУ.

Прокуратурой установлено, что в августе 2017 года департамент и ООО заключили договор на капитальный ремонт сети центрального отопления учебного заведения на общую сумму 2,8 млн грн.

Подрядчикам перечислено 800 тыс. грн предоплаты и еще 400 тыс. грн за часть выполненных работ. После этого без всяких объяснений в декабря 2017 года представители ООО покинули город.

Учитывая, что при заключении договора сторонами установлен размер пени за нарушение обязательств за каждый день просрочки, заказчиком начислена пеня в сумме более 6 млн гривен.

Хозяйственный суд Донецкой области уже открыл производство по делу.

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