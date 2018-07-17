С 1 октября в Украине разрешат предусматривать остекление балконов и лоджий в ходе проектирования новых и реконструкции существующих жилых домов.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Минрегион обновляет государственные строительные нормы. В частности, принято решение разрешать остекление балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

Такая норма содержится в изменениях к ДБН В.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения". Соответствующий приказ Минрегиона от 14 июля 2018 года № 139 вступит в силу с 1 октября 2018 года.

По словам заместителя Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, сегодня согласно действующим нормам при проектировании и строительстве многоэтажек не допускается остекление балконов. Поэтому жители потом делают это самостоятельно. Такое самовольное остекление портит внешний вид зданий и вообще городов. Часто, кроме этого, они еще и расширяют площади балконов, превращая их в пристройки. И это уже вопрос безопасности людей, проживающих в таких домах или проходящих мимо них. Поэтому такая норма была пересмотрена и в изменениях № 139 к ДБН введена возможность остекления балконов при проектировании домов.

Согласно изменениям остекление балконов или лоджий с шириной не менее 1,2 м разрешается выполнять, если площадь остекления составляет не менее 50 % от площади наружных стен балконов, а окна устраиваются с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываются на сторону балкона.

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