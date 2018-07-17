По состоянию на 17 июля 2018 года в Украине в результате несчастных случаев на железной дороге погибли 29 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского регионального отдела контроля за условиями труда и промышленной безопасностью Департамента охраны труда и промышленной безопасности ПАО “Укрзализныця”, чье сообщение цитирует УНН.

"С начала 2018 года за нарушение правил безопасного поведения вблизи пути железнодорожным транспортом травмированы 47 человек, из них 29 - со смертельным исходом”", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди пострадавших - трое несовершеннолетних, из которых один травмирован смертельно.

Кроме того, с начала года благодаря бдительности и действиям машинистов были предупреждены 88 случаев наезда на посторонних людей.

Напомним, 21 июня под Кременчугом из-за диверсии на железной дороге едва не погиб машинист. Злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив.

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