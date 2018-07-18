Парламент Египта одобрил законопроект, среди прочего разрешающий властям блокировать аккаунты в соцсетях и наказывать журналистов за распространение "фейковых" новостей. Также он запрещает создавать новые сайты без особого разрешения.

Об этом во вторник сообщают египетские издания, передает Интерфакс.

Пользователи социальных сетей в Египте, у которых свыше 5 тыс. подписчиков будут считаться отдельными средствами массовой информации, и могут подвергнуться преследованию за распространение ложных новостей или подстрекательство к нарушению законов.

Надзор за соблюдением закона будет осуществлять Верховный совет Египта по регулированию СМИ, главу которого назначит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Кроме того, закон запрещает создание новых сайтов без получения соответствующего разрешения от Верховного совета, который, в свою очередь, может блокировать действующие сайты, или налагать штрафы на редакторов ресурсов.

Закон, который вступает в силу после его ратификации также гласит, что журналисты могут снимать фильмы только в разрешенных местах.

Как сообщала "Страна", в Украине закон о блокировке сайтов отправили на доработку после разгромной критики.

Комитет по нацбезопасности намерен пригласить специалистов ОБСЕ, Европейской консультативной миссии США и Организации Североатлантического договора (НАТО) для обсуждения документа.

Отметим, что журналисты сообщили о визитах в редакции сотрудников СБУ с предложением "помощи".