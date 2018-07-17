В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) не исключают, что нападение на здание Бюро во вторник в Киеве является спланированной провокацией со стороны политических сил, связанных с народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел Арсена Авакова.

"17 июля 2018 во время акции протеста организованная группа титушек (молодые люди спортивной наружности – Прим.Ред) между 11:00 и 12:00 часами ворвалась в здание НАБУ. Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлический роллет, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ", - сообщает пресс-служба НАБУ во вторник.

В Бюро заявляют, что находившиеся рядом представители полиции не мешали их действиям. "Только после того, как эти так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ, представители МВД зашли внутрь и вежливо попросили их выйти", - сказано в сообщении.

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ – народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции относительно правонарушителей", - заявили в НАБУ.

Также в Бюро заявляют, что имеют подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение.

В НАБУ напомнили, что на прошлой неделе стало известно о решении прокурора САП закрыть дело в отношении экс-заместителя министра внутренних дел и близкого родственника главы МВД. "Речь идет о так называемом "деле рюкзаков". НАБУ выразило категорическое несогласие с этим решением и считает, что детективы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд по обвинению в растрате 14,5 млн грн бюджетных средств", - отметили в Бюро.

"Считаем, что акции 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты", - сказано в сообщении.

НАБУ также обнародовало фрагменты видеозаписей с камер наблюдения, которые демонстрируют противоправное поведение протестующих.

Видеo: youtube.com

Ранее в этот день в здание НАБУ в Киеве ворвались несколько человек пришедших на митинг за отставку директора Бюро Артема Сытника. Люди в футболках "некой ассоциации" зашли в холл Бюро, пытаясь устроить беспорядок. В частности, они обрисовали красной краской надписи на вывесках НАБУ, повесили на стеклянных дверях и окнах у входа плакаты с критикой деятельности А.Сытника, а также поставили перед зданием мусорный бак, написав на нем "Сытник". Затем протестующие покинули помещение Бюро.

Позже полиция сообщила, что начала уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины по факту хулиганских действий группы лиц в здании НАБУ в Киеве.

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