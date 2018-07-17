В Киеве на параде ко Дню Независимости (24 августа) впервые публично продемонстрируют новую самоходную гаубицу "Богдан" с 155-миллиметровой пушкой под "натовский" снаряд.

Об этом сообщает ВВС.

В советской, а позже и украинской армии на вооружении были и остаются 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ).

Анонсировал появление "Богдана" Сергей Згурец - военный эксперт и руководитель компании Defense Express, которая является партнером концерна "Укроборонпром".

"Немного инсайда. На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные", - написал он в Facebook.

Среди новинок была названа и "новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана".

Однако деталей нового вооружения Сергей Згурец не раскрыл.

Фото: facebook.com/szgurets

Военный эксперт и публицист Михаил Жирохов в разговоре с BBC News Украина на основании собственных источников предполагает, что "Богдана" - это прототип гаубицы, созданной из боевого модуля (башни) польской САУ Krab и основы (шасси) украинского танка Т-84У "Оплот" .

Осенью САУ Krab стала одной из "звезд" на выставке вооружений в Киеве. И уже тогда говорили, что поляки ведут переговоры о том, чтобы украинская армия брала их на вооружение вместо старых 152-мм "самоходок".

Krab на выставке "Оружие и безопасность - 2017" в Киеве, фото: unian.ua

"Внутренние договоренности на выставке были. Не зря же поляки привезли "Краб" и обратно его, кстати, не увезли", - отмечает Михаил Жирохов.

Сама польская САУ - достаточно дорогая для украинского оборонного бюджета. Стоимость одной системы может превышать 1 млн долл., поэтому более дешевым вариантом как раз может быть сочетание ее башни с основанием одного из украинских танков.

Михаил Жирохов объясняет, почему здесь выбор мог пасть именно на "Оплот":

"Оплот" запланировано сделать основным танком украинской армии - в какой-то перспективе. На его базе уже разрабатываются и специальные и инженерные машины, такие как БРЭМ-84 "Атлет", - говорит он.

Танк "Оплот", фото: unian.ua

Эти танки считаются одной из самых прогрессивных украинских разработок в танковой отрасли, однако из-за высокой стоимости в ВСУ больше используют старые модели, тогда как "Оплот" экспортировали в Таиланд.

Однако в интервью BBC News Украина министр обороны Степан Полторак анонсировал, первая партия "Оплотов" поступит в украинскую армию в этом году.

Не так давно хвалил польский Krab и командующий ракетных войск и артиллерии ВСУ генерал-майор Вячеслав Горбылев: "Мы не первый год заинтересованно наблюдаем за динамичным развитием польской САУ калибра 155 мм Krab... Польские коллеги предлагают нам Krab как лучший вариант замены самоходок советского образца, несмотря на высокую стоимость такой платформы".

Вячеслав Горбылев: "Мы предлагаем постепенный переход на калибр 155 мм", фото: unian.ua

Впрочем, "Богдана" может оказаться не гусеничной, а колесной САУ.

На форуме "Украинского милитарного портала", например, предполагают, что для разработки "Богданы" могли использовать не польскую "самоходку", а словацкую 155-мм гаубицу Zuzana на колесной базе (у словаков это восьмиколесный грузовик Tatra).

KONSTRUKTA-DEFENCE, 155-мм словацкая САУ Zuzana. Фото с сайта компании-производителя KONSTRUKTA-Defence, bbc.com

Михаил Жирохов соглашается с такой возможностью - он предполагает, что словацкие артсистемы Украине может поставлять та же компания, через которую уже закупались чешские САУ "Гвоздика" и БМП-1.

Почему 155-мм

Впрочем, ключевым моментом, на который обращают внимание военные эксперты, является появление в украинской армии собственных САУ "натовского" калибра 155 мм.

О такой возможности в конце прошлого года говорил и генерал-майор Вячеслав Горбылев: "Мы предлагаем постепенный переход на калибр 155 мм. И это уже однозначное решение. Больше скажу: существуют системы, которые рассматриваем как перспективные именно под такие боеприпасы".

Фото: mil.gov.ua

В Украине длительное время шла дискуссия о том, снаряды какого калибра следует производить для тяжелой артиллерии: "советского" 152 мм или "натовского" 155 мм.

Очевидно, с появлением 155-миллиметровой "Богданы" под нее будут организовывать и производство снарядов и стволов.

До этого их будут закупать на Западе.

"Это широкий ассортимент снарядов, прежде всего активно-реактивные снаряды, которые могут стрелять на расстояние до 50 км", - отмечает Михаил Жирохов.

"Krab поражает цели осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до 30 км, а МСТА-С (152-мм "самоходка", которая находится на вооружении в украинской и российской армиях. - Прим.Ред.) - максимум 25 км", - отмечал Вячеслав Горбылев.

Huta Stalowa Wola, фото: bbc.com

Когда именно "Богдана" поступит на вооружение ВСУ, пока неизвестно.

"Не понимаю, в чем смысл показывать ... 155 мм гаубицу ("Богдану", - Прим.Ред.). Все что есть с такими названиями - это, скорее всего, опытные ходовые образцы, как российская "Армата". С ними еще нужно много поработать", - отмечает один из комментаторов "Украинского милитарного портала".

А Михаил Жирохов говорит, что здесь все зависит от финансирования.

"Эту САУ можно будет взять на вооружение "до конца особого периода" - то есть, без всех государственных испытаний. Если пройдут заводские испытания и военные решат, что им эта САУ нужна уже сейчас, то ее возьмут на вооружение просто по приказу министра обороны", - резюмирует эксперт.

Как сообщала "Страна", в Киеве из гранатомета обстреляли ритуальное бюро на Байковом кладбище.

Отметим, что по данным Укроборонпрома, в Вооруженных Силах Украины нет альтернативы "Молоту".