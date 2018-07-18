Депутат Дмитрий Линько выехал в город на новом автомобиле - Mercedes-Benz CLK-класса. Об этом сообщает корреспондент "Страны", который случайно заметил народного депутата, когда он вышел из припаркованного автомобиля возле БЦ "Парус".

Мы выяснили, что на этом автомобиле Линько приехал на эфир телеканал "Прямой."

Автомобиль отсутствует в е-декларации депутата, и по нашим данным зарегистрирован на некую киевлянку Жанну Богдан. Как видно из видео депутат сам ездит за рулем.

Видео: youtube.com

Фото: Кирилл Малышев, Страна.ua

Машина Линько - это Mercedes-Benz CLK класса. Это серия легковых среднеразмерных автомобилей люкс класса в кузове купе и кабриолет, выпускавшихся немецкой компанией Mercedes-Benz с 1996 по 2009 года. Конкретно этот автомобиль - 2003 года выпуска и стоит примерно $25-30 тысяч.

Напомним, накануне Линько угодил в ДТП в Кировоградской области. По свидетельствам очевидцев, водитель Линько не справился с управлением и зацепил грузовик. От удара внедорожник отбросило на хозяйственную постройку при дороге. Все участники происшествия отделались ссадинами и испугом. На месте составили европротокол и разъехались. Напомним, что авария произошла 7 июля. В результате ДТП, в автомобиле Линько сработали все передние автоматические подушки безопасности. Автомобиль Toyota врезался в стену постройки.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Мельничук разбил нос нардепу Линько после эфира на NewsOne, а также о том, что радикал Дмитрий Линько засветил в Раде часы за 171 000 гривен.