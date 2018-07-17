Лицам, которые передвигаются в креслах-колясках, официально предоставили статус участника дорожного движения.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 11 июля 2018 года № 553.

Для этого в ПДД вводится понятие "кресло колесное" (вместо "инвалидной коляски"). Таким образом лиц, передвигающихся в креслах колесных, отнесли к категориям участников дорожного движения.

В случае установки на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" водитель должен иметь при себе документ, подтверждающий инвалидность его или пассажира (кроме водителей с явными признаками инвалидности или водителей, которые перевозят пассажиров с явными признаками инвалидности). Пользоваться опознавательным знаком «Водитель с инвалидностью» без подтверждающих документов (кроме явных признаков инвалидности) запрещено.

Водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых мешают пользоваться ремнями безопасности, разрешается не пристегиваться.

Отступать от требований некоторых запрещающих дорожных знаков (с табличкой "кроме инвалидов") может как водитель с инвалидностью, так и водитель, перевозящий пассажира с инвалидностью, если мотоколяска или автомобиль обозначен знаком "водитель с инвалидностью".

Пассажиры с инвалидностью в случае остановки или стоянки транспортных средств в местах, где разрешена остановка только водителям, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, по требованию полицейского должны предъявить документы, подтверждающие инвалидность (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности).

Как сообщала "Страна", на заправке под Уманью нашли инвалида из детдома, который провел в рабстве почти два года.

Напомним, что арестован водитель, который сбил коляску с 5-месячным ребенком.