В городе Днепр в арендованном гараже у местного жителя изъяли арсенал различных боеприпасов. В ходе обыска было изъято 5 гранат Ф-1, 4 гранаты РГД-5, запалы к ним, 58 патронов калибра 5.45 мм и 600 г артиллерийского пороха.

Об этом во вторник, 17 июля сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Основанием для проведения обыска стало открытое в мая 2018 года криминальное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (Кража – Прим.Ред.). В ходе расследования выяснилось, что 39-летний мужчина может хранить большое количество боеприпасов", - сообщили в полиции.

11 июля в одном из гаражей по ул. Большая Деевская в Днепре в ходе обыска сотрудники уголовного розыска с привлечением спецназа "Корд" обнаружили указанные боеприпасы. По словам мужчины, боеприпасы он привез из зоны боевых действий, где проходил службу.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Одесском морпорту собака нашла авто с арсеналом оружия. Патроны изъяты и переданы сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, что под Львовом задержали сержанта ВСУ за торговлю гранатами и патронами.