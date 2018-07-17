В НБУ объяснили, чем новая двадцатка отличается от старой банкноты в 20 гривен
В видоизмененной 20-гривневой банкноте, которая будет запущена в денежный оборот Украины с 25 сентября 2018 года, использована радужная печать, сообщил начальник управления департамента денежного оборота Нацбанка Владимир Тищенко.
"А цвета подобраны профессиональными дизайнерами. Наши деньги - это визитка государства, и они должны быть приятны с эстетической точки зрения. И вызывать восхищение, ведь над ними творцы работали", - подчеркнул он.
20 гривен - первая банкнота, которую подписал новый председатель Национального банка Яков Смолий.
Тематика и базовые изображения на видоизмененной 20-ке меняться не буду. Как и прежде, на лицевой стороне банкноты размещен портрет писателя и ученого Ивана Франко - он практически не отличается по дизайну от 20 гривен образца 2003 года.
Лицо банкноты смещено с правой стороны в центр, также как Нацбанк ранее поступал с купюрами 100 и 500 гривен в 2014-2015 годы.
Фото: bank.gov.ua/
Увеличено также изображение номинала, улучшен знак для распознавания людьми с нарушениями зрения. А на обратной стороне оставлено изображение здания Львовского оперного театра.
Размер новой 20-ки полностью совпадает с образцом 2003 года (69х130мм).
При этом Нацбанк снабдил новую двадцатку шестью элементами защиты:
- Многотоновый водяной знак - видимое при рассмотрении банкноты против света изображение портрета Ивана Франко, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты.
- Защитная лента - полностью погружена в толщу бумаги полимерная лента видима при рассмотрении лицевой стороны банкноты против света (лента смещена от центра банкноты для улучшения износостойкости банкноты).
- Оптически переменная краска (OVI), которой выполнено стилизованное изображение цветка на лицевой стороне банкноты, меняет цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения с пурпурного (малиново-фиолетового) на оливково-зеленый.
- Улучшенная ультрафиолетовая защита.
- Измененная и усовершенствованная (на обратной стороне) инфракрасная защита.
- Серийный номер черного цвета, выполненный шрифтом с переменной высотой знаков, расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.
Как сообщала "Страна", Нацбанк планирует купить систему уничтожения изношенных банкнот за €373 тысячи.
Мы писали, что опубликовано фото купюры, которая названа самой красивой банкнотой мира.