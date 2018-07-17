В видоизмененной 20-гривневой банкноте, которая будет запущена в денежный оборот Украины с 25 сентября 2018 года, использована радужная печать, сообщил начальник управления департамента денежного оборота Нацбанка Владимир Тищенко.

"А цвета подобраны профессиональными дизайнерами. Наши деньги - это визитка государства, и они должны быть приятны с эстетической точки зрения. И вызывать восхищение, ведь над ними творцы работали", - подчеркнул он.

20 гривен - первая банкнота, которую подписал новый председатель Национального банка Яков Смолий.

Тематика и базовые изображения на видоизмененной 20-ке меняться не буду. Как и прежде, на лицевой стороне банкноты размещен портрет писателя и ученого Ивана Франко - он практически не отличается по дизайну от 20 гривен образца 2003 года.

Лицо банкноты смещено с правой стороны в центр, также как Нацбанк ранее поступал с купюрами 100 и 500 гривен в 2014-2015 годы.

Фото: bank.gov.ua/

Увеличено также изображение номинала, улучшен знак для распознавания людьми с нарушениями зрения. А на обратной стороне оставлено изображение здания Львовского оперного театра.

Размер новой 20-ки полностью совпадает с образцом 2003 года (69х130мм).

При этом Нацбанк снабдил новую двадцатку шестью элементами защиты:

Многотоновый водяной знак - видимое при рассмотрении банкноты против света изображение портрета Ивана Франко, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты.

Защитная лента - полностью погружена в толщу бумаги полимерная лента видима при рассмотрении лицевой стороны банкноты против света (лента смещена от центра банкноты для улучшения износостойкости банкноты).

Оптически переменная краска (OVI), которой выполнено стилизованное изображение цветка на лицевой стороне банкноты, меняет цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения с пурпурного (малиново-фиолетового) на оливково-зеленый.

Улучшенная ультрафиолетовая защита.

Измененная и усовершенствованная (на обратной стороне) инфракрасная защита.

Серийный номер черного цвета, выполненный шрифтом с переменной высотой знаков, расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Как сообщала "Страна", Нацбанк планирует купить систему уничтожения изношенных банкнот за €373 тысячи.

Мы писали, что опубликовано фото купюры, которая названа самой красивой банкнотой мира.