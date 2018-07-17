В Украине значительно увеличилось поголовье свиней. На 1 июля 2018 года, их поголовье достигло 6,5 млн. По сравнению с январем число хрюшек увеличилось сразу на 456 тысяч.

Об этом передает UBR со ссылкой на аналитический отдел Ассоциации "Свиноводы Украины".

В Ассоциации подчеркивают, что нынешнее свиноводство, тем не менее, все еще отстает от показателей 2017 года.

"Объемы выращивание свинины в промышленном секторе все еще слабые: за шесть месяцев свиноводы получили 255,2 тыс прироста живой массы свиней, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2017-го года. Предложение живых поросят отстает сильнее - на 7,9% - и составляет 238,6 тыс тонн живого веса", - отмечают свиноводы.

В нашей стране до сих пор фиксируется дефицит мяса. Ранее пресс-служба ГФС сообщала о стремительном росте закупок импортной свинины: за 5 месяцев 2018 года Украина импортировала 22,5 тыс. тонн свиного сала, что на 57,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В денежном выражении импорт сала составил $14 млн. Основными импортерами сала в Украине стали Польша и Германия. Так, Польша завезла в Украину 5,9 тыс. тонн продукции. Немецкие производители поставили в Украину 5,2 тыс. тонн сала. Что касается экспорта, то украинские производители продали на внешние рынки всего 1 тонну национального продукта.

С начала 2018 года в Украине сало подорожало на 6,5%, а свинина - на 4,2%.самое дорогое сало продают в Киеве - по 104 гривни за килограмм.

Во Львовской области продукт стоит 90 гривен за килограмм, в Киевской - 79 гривен. Сэкономить можно в Тернопольской области. Там сало стоит 48 гривен. А также в Волынской - 49 гривен.

Если говорить о причинах подорожания свинины и сала, то эксперты называют эпидемию африканской чумы свиней (АЧС). С болезнью и значительными темпами ее распространения уполномоченные госорганы Украины не могут справиться уже третий год подряд. Как следствие, растет количество импортируемой свинины и сала.

Как сообщала "Страна", в Измаиле вспышка АЧС, всех хрюшек города уничтожат. Хозяевам животных возместят убытки, ведь самостоятельный убой свиней запрещен.

Отметим, что в 2018 году из Украины вывезли почти в 3,5 раза меньше свинины, чем в прошлом.