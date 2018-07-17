На двух человек, напавших на председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, двое мужчин, напавших на Шабунина во вторник, были доставлены в Шевченковское райуправление полиции, где в отношении них составили админпротоколы по ст173 (мелкое хулиганство).

После составления протоколов их отпустили.

Как сообщалось, у здания Специальной антикоррупционной прокуратуры в Киеве во вторник, 17 июля, проходило несколько акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого.

Еще до начала акции неизвестные облили Шабунина, одного из организаторов акции, "зеленкой" и закидали тортами, после чего он отправился в больницу. Позже у него были диагностированы химические ожоги I степени обоих глаз.

"Зеленкой" облили также лидера Социалистической партии Илью Киву. Илья Кива заявил, что на него напал облитый зеленкой Шабунин.