Группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговоров в Берлине во вторник, передает "Интерфакс- Украина".

"Это был длинный, но очень продуктивный день … У нас есть общее соглашение, что сегодняшняя встреча была не просто мероприятием, мы продолжим осенью", - сказал он.

По словам Шефчовича, группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября. Среди тем для обсуждения экспертов – вопрос того, как имплементация Украиной европейского законодательства должна повлиять на будущий транзитный контракт и механизм тарифообразования, заложенный в нем, а также вопрос выделения из структуры "Нафтогаза Украины" нового оператора ГТС, который и должен стать стороной контракта.

"Группа экспертов высокого уровня должна провести встречу в середине сентября. Мы верим, исходя из сегодняшнего конструктивного настроя экспертов, что они смогут подготовить основание для следующих трехсторонних переговоров на политическом уровне. Мое мнение: нельзя терять время и встречу на политическом уровне необходимо провести в октябре", - сказал он.

Вице-президент ЕК добавил, что хорошей практикой было бы установить фиксированную частоту встреч и проводить их, например, каждые шесть-восемь недель. Он также отметил, что в ходе встречи во вторник стороны решили отделить обсуждение нового транзитного контракта от старых вопросов. "Мы решили, что необходимо разделить старые и новые темы. И мы будем действительно концентрироваться на том, как достичь хорошего нового транзитного контракта на период с 2020 года", - сказал Шефчович.

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