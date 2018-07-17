В Киеве разоблачили сотрудника криминальной полиции, заподозренного в организации схемы сбыта наркотиков. Его задержали работники СБУ.

Об этом во вторник, 17 июля передает пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции столицы систематически сбывал каннабис наркозависимым лицам. К противоправному "бизнесу" злоумышленник привлек двух сообщников, которые поставляли ему наркотики и помогали их реализовывать", - указано в опубликованном сообщении.

Сотрудники СБУ задержали старшего лейтенанта полиции в Дарницком районе Киева. Неподалеку от места работы оперуполномоченный вместе с сообщником пытались сбыть очередную партию каннабиса, стоимость которой составляет 20 тыс. грн. Еще одного сообщника правоохранители задержали по адресу проживания в столице.

Сейчас в рамках уголовного производства, расследование которого осуществляет Служба безопасности Украины, всем трем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании для наркодельцов меры пресечения.

Операция проводилась совместно с Киевским управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции и работниками прокуратуры Киева.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine/

Как сообщала "Страна", в Минздраве назвали число инъекционных наркоманов.

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Отметим, что в Николаевской области пасечник выращивал коноплю между ульев.