"Укравтодор" сообщил, что на сегодня 95% дорог в Украине находятся в состоянии, которое не соответствует нормам. Отмечается, что самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается на данный момент в четырех областях, сообщает РБК.

"Это Черкасская (Р-10, Н-08 и участки на автодорогах Н-16, Н-01), Николаевская (Н-14, Н-11, Н-13, Н-11), Луганская (Т-13-02, участки на дороге Г-66, дорога Северодонецк - КПВВ "Станица-Луганская", участки на дороге Т-13-06), Донецкая (Н-08, Н-32, Т-05-18, Т-13-02 КПП "Танюшевка" Старобельск - Бахмут)", - сообщает Государственное агентство автомобильных дорог.

В 2017 году за средства государства было отремонтировано всего 1,5% дорог общей сети.

"Учитывая то, что 95% дорог из-за просроченных ремонтов, ненадлежащего содержания и других причин сейчас находятся в несоответствующем нормам состоянии, для восстановления понадобится время", - сообщили в "Укравтодоре".

Напомним, 123 тысячи км украинских дорог передано на содержание областным советам. В зоне ответственности "Укравтодора" осталось лишь 50 тысяч км дорог.

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