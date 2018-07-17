Одна из харьковских абитуриенток пыталась пройти Внешнее независимое оценивание (ВНО) с помощью двойников. На экзамены под ее фамилией пришли сразу несколько других выпускниц.

Об этом передает местное издание 057 со ссылкой на директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко.

Девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.

"Абитуриентка наняла для этого несколько выпускниц местной школы - подобрала по сходству, "наштукатурилась" и вперед. И произошло то, что и должно было произойти - подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по отмене результатов этого абитуриента", - сказал Сидоренко.

Как сообщала "Страна", министр образования Лилия Гриневич объяснила ужасные результаты ВНО по украинскому языку и литературе.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом лучшие результаты тестирования ВНО по истории Украины - 85,81% преодолели порог "сдал / не сдал", а по математике хуже - порог не преодолели 19% участников тестирования.

Напомним, как работает электронный кабинет для поступления в вуз.