Украинская газотранспортная система будет обеспечена нормальной загрузкой в ближайшие 5-10 лет в связи с планами по увеличению поставок российского газа в Европу, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает российскии Интерфакс.

"Сегодня обсуждался вопрос по объемам поставок. Мы видим, что растет потребление в Европе, увеличиваются объемы и поставок газа через Украину, в том числе. Это связано с общим ростом потребления газа в Европе, как по результатам 2017 года, так и уже в 2018 году по результатам первого полугодия", - сказал он.

"Кроме того, мы уже понимаем на сегодня, что в период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах. Речь может идти о дополнительных 10-15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались, как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины", - отметил Новак.

По предварительным расчетам Минэнерго РФ, поставки российского газа в Европу в абсолютном выражении могут вырасти на 17-25 млрд куб. м газа.

"Еще в большей степени в Европе будет расти импорт газа, так как собственная добыча здесь падает. Поэтому в перспективе, в том числе для использования украинской ГТС, у нас будет рост импорта из России. Те объемы, которые мы видим дополнительные к тому, что сегодня поставляется, это не менее 17 млрд куб. м газа, а может быть, даже до 25 млрд куб. м. Но это предварительные цифры, которые еще будут обсуждаться экспертами", - сказал он.

Как сообщала "Страна", ранее Новак заявлял, что Россия не отказывается использовать ГТС Украины после 2019 года.

Мы рассказывали, что глава "Нафтогаза" сообщил сколько стоит содержание украинской ГТС в год.

Известно, что в 2017 году транзит российского газа через ГТС Украины побил 7-летний рекорд.