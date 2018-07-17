В США опасаются увеличения закупок иранской нефти со стороны Китая. Вашингтон допускает, что китайские компании в значительной мере компенсируют снижение закупок нефти у Ирана от тех стран, которые поддержат антиииранское нефтяное эмбарго США.

Об этом передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник в правительстве США.

Это ослабит значимость экономических санкций США в отношении Ирана, а также будет способствовать сближению Пекина и Тегерана в период повышенной напряженности в отношениях США и Китая, отмечают эксперты.

Цены на нефть отреагировали существенным ростом на майское решение американского президента Дональда Трампа выйти из иранского ядерного соглашения и восстановить санкции в отношении этой страны.

Увеличение закупок иранской нефти Китаем может оказать давление на нефтяной рынок, говорят трейдеры.

В ожидании возобновления американских санкций в отношении Ирана, иностранные нефтекомпании уже уходят из этой страны. Несмотря на то, что Евросоюз не поддерживает восстановление санкций, такие страны как, например, Греция и Турция, сворачивают закупки нефти в Иране.

Однако Китай, который уже является крупнейшим импортером иранской нефти, готовится увеличить закупки, пишет WSJ. Тегеран ведет переговоры с китайскими компаниями, чтобы гарантировать рост поставок, сообщил газете участник переговоров от иранской стороны. "У нас нет проблем с продажей нашей нефти в Китай", - сообщил источник.

Изначально целью США было сокращение экспорта нефти Ираном до нулевого уровня, однако чуть позже Вашингтон умерил свои амбиции, заявив, что может сделать исключение для некоторых стран.

Южная Корея, Индия и ряд других государств были исключены из действия запрета на покупку иранской нефти в рамках действовавшего ранее раунда американских санкций.

В случае КНР власти США намерены наказывать китайские компании, связанные с американским рынком, в случае нарушения Пекином санкций в отношении Ирана.

"Мы полны решимости ввести санкции в связи с закупкой иранской нефти на любую страну, включая США", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей на прошлой неделе.

Далеко не все в администрации Трампа уверены, что Китай будет наращивать импорт иранской нефти, отметил источник.

Ранее Пекин дал понять, что не поддерживает возобновление США санкций в отношении Ирана. Китай поддержал санкции в 2010 году и сократил импорт нефти из этой страны более чем на 25%.

Как сообщала "Страна", нефть пошла в рост на фоне требований США свернуть покупку топлива союзниками в Иране. Также сохраняются опасения по поводу поставок нефти из Ливии и Канады.

Напомним, что военные Ирана угрожают закрыть Персидский залив для поставок нефти.