В течение дня вторника, с 7.00 до 18.00, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного отработал снайпер. К сожалению, в результате вражеского огня один украинский воин погиб и один получил ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

В информации отмечается, что потери противника уточняются, а "объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня".

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