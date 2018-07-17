Статусы главы МВД Арсена Авакова в Facebook, в которых он излагает своё видение деоккупации Донбасса, набирают очень мало лайков и других реакций.

Если другие посты министра лайкает 1-2 тысячи человек, то на его рассуждения о "коллаборационистах" и прочих проблемах "ЛДНР" реагирует вдвое-втрое, а то и впятеро меньше народу.

Последняя запись министра о "красных линиях" при договоренностях по Донбассу не добрала на момент публикации этой новости и 300 лайков. Ее прокомментировали всего шесть человек, включая самого министра.

Для сравнения - пост о борьбе с коррупцией на таможне собрал две с половиной тысячи реакций, почти 900 перепостов и десятки комментариев.

И такая картина повсеместно - более тысячи лайков на постах Авакова о "трибунале ДНР", поздравлении с днем нацполиции и других.

Даже совсем скучный пост о безвизе с Южной Кореей набрал почти 700 реакций. А вот на записях, связанных с планами Авакова по деоккупации - нету и близко таких показателей.

Так, публикация стратегии по Донбассу не дотянула и до 400 лайков, собрав всего десять комментарев.

Пространные рассуждения о коллаборационистах на Донбассе и как с ними бороться едва дотянули до пяти сотен лайков.

Правда, отметим, не вся донбасская тематика у Авакова, так провальна. Пост, где он заявил, что "Минский процесс - мертв" собрал 1500 реакций.

Судя по всему, именно такое умонастроение преобладает у аудитории, читающей министра. Поэтому и его планы по деоккупации, которые, к слову, исключают военную компоненту и вынуждают хоть как-то, но учитывать интересы РФ, у той же аудитории особой популярностью не пользуются.

Впрочем, не факт, что именно для этой аудитории он пишет свои планы по Донбассу. Наверное, поэтому они по популярности конкурируют в Facebook министра разве что с фотографиями павлинов, которые глава МВД постит на досуге.