Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал ситуация с турецким журналистом Юсуфом Инана и заявил, что она тревожная и вызывает беспокойство.

По данным журналистов в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области отрицают похищения оппозиционного журналиста турецкими спецслужбами, зато подтверждают, что он был задержан сотрудниками СБУ.

Напомним, происшествие случилось 15 июля в Николаеве. Сотрудники СБУ задержали известного у себя на родине оппозиционного журналиста и блогера Юсуфа Инана у него дома. Далее сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) доставили журналиста из Украины в Турцию.

"Для международных партнеров НСЖУ, в частности Международной и Европейской федераций журналистов, принципиальным является соблюдение украинскими властями прав оппозиционных иностранных журналистов, - говорит Сергей Томиленко. - Сейчас мы видим, что действия украинских силовиков есть дикарскими: такими были депортация грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили прошлого года, нарушения прав азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова весной этого года. И вот теперь новая ситуация, которая показывает, что Украина - страна опасности для оппозиционных иностранных журналистов.

Также в СМИ сообщается, что кроме оппозиционного журналиста из Украины силой вывезено в Турцию предпринимателя Салиха Зеки, которого также обвиняют в связях с оппозицией

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Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Как сообщала "Страна", ранее стало извест, что турецкие спецслужбы похитили в Украине оппозиционного журналиста и бизнесмена.

При этом в ГПУ, МВД и СБУ заявили, что ничего не знают о похищении турецкими спецслужбами двух человек в Украине