Илья Кива по итогам противостояния возле НАБУ с Виталием Шабуниным написал заявление в полицию, в котором обвинил активиста-антикоррупционера в нападении на себя.

Документ оказался в распоряжении "Страны".

Фото: Страна.ua

Напомним, что ранее именно Шабунин обвинил Киву в том, что это он его облил зеленкой и назвал "аваковским холуем".

Сегодня 17 июля, под офисом специальной антикоррупционной прокуратуры сегодня состоялись два противоположных митинга - один против Назара Холодницкого, а другой в его поддержку. Не обошлось без травм и "спецсредств" - зеленки и муки. "Страна" собрала все детали сегодняшнего противостояния.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как перед баттлом с Кивой в Шабунина летят торты и зеленка

Ранее мы писали, что Шабунин говорил, что закон об Антикоррупционном суде приняли с учетом требований западных партнеров.