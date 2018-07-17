Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,25 грн/$1 с 26,185 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,24-26,26 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2216 грн/$1 с 26,2066 грн/$1. Торговый оборот составил $454,38 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $345,58 млн.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на 18.07.2018 установлен такой:

100 долларов США - 2622.1563, 100 евро - 3069.7584 и 10 российских рублей - 4.1998.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 16 июля составил 226,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $183,0 млн.

Как сообщала "Страна", украинские банкиры ждут, как встреча Путина и Трампа отразится на курсе доллара.

Мы писали, что в НБУ утвердили новую стратегию монетарной политики без фискального доминирования.

Ранее золотовалютные резервы Украины в июне сократились из-за выплат по госдолгу.