Дождь, который по всем синоптическим признаком должен пойти в Киеве, все никак не начнется. На это сетует синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня очень благоприятный день для обзывание синоптиков последними словами. Возьмем для примера Киев. И в зоне он фронта лежит, и циклон нас захватил в сферу своих интересов, и тучи ходят, и влажность в воздухе слышится, и вокруг дождевых участков - хоть консервируй. А ты хоть тресни! Висит влажная воздушная масса, дожди прямо, как мышь перед котом, вплотную подходят к столице, фото и видео ливней и гроз должны уже заполнить фейсбучну ленту", - написала она.

Однако, она сохраняет надежду, что дождь все-таки пойдет.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптик показала на карте, какая жара стоит в Европе и какая погода ждет Украину.

Ранее стало известно, что на Киев надвигается гроза с мощным ветром, могут падать деревья.