Госавиаслужба сообщает, что 35 пассажирских самолетов, которые находятся на балансе авиакомпаний Украины служат более 20 лет.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Самое большое количество самолетов со сроком эксплуатации 20 и больше лет находится в распоряжении авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) - 3 самолета Boeing 737-500 (один - 26 лет и два - по 25 лет) и 4 самолета Boeing 767-300 (25, 27 и два по 26 лет).

Второе место по количеству, а также первое по большому сроку эксплуатации занимает авиакомпания "Мотор Сич" (Запорожье) - 3 самолета Ан-24РВ (45,46 и 47 лет) и 2 самолета Як-40 (38 и 43 года).

Авиакомпания YanAir (Житомир) имеет на своем балансе 2 самолета Boeing 737-300 (30 и 26 лет), самолет Boeing 737-400 в возрасте 29 лет и самолет Airbus 321-112 в возрасте 20 лет.

Такое же количество имеется в парке самолетов Bravo Airways (Киев) - 2 самолета Boeing 737-500 (28 и 26 лет) и 2 самолета MD-83 (по 27 лет).

Во флоте авиакомпании "Анда Эйр" (Киев) находится 2 самолета MD-83 (31 и 25 лет) и самолет MD-82 (29 лет), также авиакомпания "Хорс" (Киев) имеет 2 самолета Boeing 737-500 (по 20 лет) и самолет Boeing 737-300 (21 год).

По два самолета находятся во флоте авиакомпаний "Аэроджет" (Одесса) - 2 SAAB 340B (27 и 29 лет), Windrose (Киев) - Airbus 320-212 (22 года) и Airbus 321-211 (20 лет), Ukrainian Wings (Киев) - Boeing 737-400 (28 лет) и Boeing 737-500 (26 лет).

"Азур Эйр Украина" (Киев) располагает самолетом Boeing 767-300 в возрасте 27 лет, "Буковина" (Киев) - Boeing 737-500 (20 лет), "ФАНэйр" (Киев) - Airbus 320-212 (24 года).

Как сообщала "Страна", министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о полной технической ревизии украинских самолетов в ближайшие две недели. Он планирует ограничить срок использования самолетов в Украине до 20 лет.

Ранее в Госавиаслужбе заявили, что грядет ревизия чартерного рынка авиаперевозок Украины. Вскоре, на сайте Госавиаслужбы и Мининфраструктуры будет опубликован рейтинг надежности авиакомпаний, который планируют обновлять ежемесячно.