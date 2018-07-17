В авиакомпаниях Украины нашли 35 самолетов, чей возраст старше двух десятков лет
Госавиаслужба сообщает, что 35 пассажирских самолетов, которые находятся на балансе авиакомпаний Украины служат более 20 лет.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Самое большое количество самолетов со сроком эксплуатации 20 и больше лет находится в распоряжении авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) - 3 самолета Boeing 737-500 (один - 26 лет и два - по 25 лет) и 4 самолета Boeing 767-300 (25, 27 и два по 26 лет).
Второе место по количеству, а также первое по большому сроку эксплуатации занимает авиакомпания "Мотор Сич" (Запорожье) - 3 самолета Ан-24РВ (45,46 и 47 лет) и 2 самолета Як-40 (38 и 43 года).
Авиакомпания YanAir (Житомир) имеет на своем балансе 2 самолета Boeing 737-300 (30 и 26 лет), самолет Boeing 737-400 в возрасте 29 лет и самолет Airbus 321-112 в возрасте 20 лет.
Такое же количество имеется в парке самолетов Bravo Airways (Киев) - 2 самолета Boeing 737-500 (28 и 26 лет) и 2 самолета MD-83 (по 27 лет).
Во флоте авиакомпании "Анда Эйр" (Киев) находится 2 самолета MD-83 (31 и 25 лет) и самолет MD-82 (29 лет), также авиакомпания "Хорс" (Киев) имеет 2 самолета Boeing 737-500 (по 20 лет) и самолет Boeing 737-300 (21 год).
По два самолета находятся во флоте авиакомпаний "Аэроджет" (Одесса) - 2 SAAB 340B (27 и 29 лет), Windrose (Киев) - Airbus 320-212 (22 года) и Airbus 321-211 (20 лет), Ukrainian Wings (Киев) - Boeing 737-400 (28 лет) и Boeing 737-500 (26 лет).
"Азур Эйр Украина" (Киев) располагает самолетом Boeing 767-300 в возрасте 27 лет, "Буковина" (Киев) - Boeing 737-500 (20 лет), "ФАНэйр" (Киев) - Airbus 320-212 (24 года).
Как сообщала "Страна", министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о полной технической ревизии украинских самолетов в ближайшие две недели. Он планирует ограничить срок использования самолетов в Украине до 20 лет.
Ранее в Госавиаслужбе заявили, что грядет ревизия чартерного рынка авиаперевозок Украины. Вскоре, на сайте Госавиаслужбы и Мининфраструктуры будет опубликован рейтинг надежности авиакомпаний, который планируют обновлять ежемесячно.