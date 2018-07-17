Дождливую и прохладную погоду в Украине обеспечивает циклон Халина. Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

"Именно он будет путешествовать нашими просторами и поливать дождями с грозами ближайшие несколько дней. 18 июля в большинстве областей пройдут дожди. Местами дожди переходить в ливни, будут сопровождаться грозами, шквалами и иногда даже градом. Южная часть сопротивляться его влиянию, поэтому на юге существенные дожди маловероятны?" - написала Диденко.

Температура воздуха в течение дня +20... +26 градусов, на юге и востоке +24... +29, местами до +30 градусов. В Киеве в среду - периодические дожди, грозы, возможен шквалистое усиление ветра и в отдельных районах даже град. Температура воздуха умеренная, +23 +25 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", на Киев надвигается гроза с мощным ветром, могут падать деревья.

Ранее синоптик показала, как холодный фронт медленно вторгается на территорию Украины.