Во Львове 27 человек отравились шаурмой в ресторане Tomash Kebab на ул. Кулиша, 10. Люди были госпитализированы с отравлением в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу. У них обнаружены пищевая токсико-инфекция и острая кишечная инфекция. Двое из пострадавших пребывают на амбулаторном лечении.

Полиция открыла уголовное дело по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Проводится досудебное расследование.

Все пострадавшие отравились в данном заведении общественного питания.

Как сообщала "Страна", ранее во львовском кафе произошло массовое отравление, все пострадавшие попали в больницу.

Напомним также, что туристка из Белоруссии смертельно отравилась угарным газом во Львове.

Также "Страна" писала, что в Одессе украинские военные отравились консервами, глава гарнизона - на больничном.