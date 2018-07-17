Сегодня после полудня в холле центрального офиса Национального банка на улице Институтской охрана обнаружила черный пакет из которого торчали провода.

Об этом "Стране" сообщили источники в полиции Киева.

Были вызваны взрывотехники и полиция.

Однако на поверку содержимое пакета оказалось муляжом, а не настоящей бомбой -внутри был мобильный телефон и провода с изолентой.

Сейчас полиция вместе со службой безопасности банка просматривают видеозаписи, чтобы установить шутника, подбросившего пакет к бюро пропусков центробанка.

Не исключено, что это выходка кого-то из обманутых вкладчиков одного из лопнувших банков, которые периодически пикетируют здание НБУ.

Как сообщала "Страна", ранее в здании Высшего совета правосудия нашли муляж бомбы.

Мы писали, что харьковские пограничники нашли в поезде из Москвы муляж бомбы.

Также мы писали, что полиция просит журналистов не ставить в метро эксперименты с муляжами бомб.