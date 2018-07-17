Экс-глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, восстановленный в должности по решению суда, заявляет о покушении на свою жизнь 16 июля. Об этом сообщают "Украинские новости".

Бочковский сделал громкое заявление во время заседания Киевского апелляционного административного суда во вторник, 17 июля.

Сегодня суд рассматривает апелляцию на восстановление его в должности.

"Хочу сообщить, что вчера около 20:00 на меня было осуществлено покушение", - сказал он.

Судья перебил Бочковского и не дал ему сообщить, как именно было осуществлено покушение.

Экс-глава ГосЧС также подчеркнул, что никогда не нарушал присягу сотрудника правоохранительного органа, так как никогда ее не принимал.

Кроме того, он отметил, что рассмотрение уголовного производства против него в Шевченковском районном суде Киева затягивается, так как судья Олег Лынник подал в отставку, и дело будет слушаться с самого начала.

Как сообщала "Страна", в Минюсте отказались восстанавливать в должности экс-главу ГосЧС Сергея Бочковского.

Также "Страна" писала, что в МВД пытались обжаловать решение суда о восстановлении в должности экс-главы ГосЧС Бочковского, а Аваков заявил, что Бочковский не имеет "морального права быть главой ГосЧС".