Курьезный случай мошенничества произошел в магазине по продаже обуви известного бренда на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Об этом узнала "Страна" из собственных источников в МВД.

На выходных туда вошел некий мужчина и, представившись одним из руководителей сети магазинов обуви, попросил немедленно выдать ему из кассы около 20 тысяч гривен, так как ему необхолимо провести некие расчеты в рабочих целях.

Доподлинно неизвестно почему продавщица не сделала пару звонков своим непосредственным начальникам и не уточнила можно ли выдавать деньги. Да и сам способ получение наличности вызывал сомнения. Однако продавец-кассир поверила визитеру на слово и выдала ему деньги. Естественно, позже выяснилось, что это мошенник и никому из настоящего руководства не пришло бы в голову просить у продавцов в магазине деньги из кассы.

Сейчас полиция Печерского района Киева проводит расследование по ч.1 ст.190 УК Украины - Мошенничество. По описанию, предоставленному продавцом, ищут псевдо-руководителя обувного бренда. Но пока безуспешно.

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