В ближайшие сутки погоду в Украине будут определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами, влажная и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в западных и северо-восточных областях местами сильные дожди. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 20-26°, на юге 25-30°.

В Киеве - кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июля самая высокая температура днем была +35,2 в 2010 году, самая низкая ночью +9,4 в 1989 году.

Фото: meteo.gov.ua/

17 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°, в Днепре возле Киева 23°.

Как сообщала "Страна", появилось фото, как борьба двух циклонов определяет погоду над Европой и Украиной.

Мы писали, как на Киев надвигается гроза с мощным ветром, могут падать деревья.

Ранее синоптик показала, как холодный фронт медленно вторгается на территорию Украины.