Сегодня, 17 июля, в Ровно на стоянке автомобилей по улице Небесной Сотни произошло убийство. Около часа дня застрелили 42-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Как сообщает местное издание "Рівне вечірнє", убитым оказался частный предприниматель Валентин Загороднюк.

Сотрудник отдела коммуникации полиции Любовь Белаш сообщила "Украинской правде" о подробностях случившегося.

"Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили на стоянке между автомобилями. По предварительной информации, он занимался предпринимательской деятельностью", - рассказала

Она добавила, что на месте события работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники.

"Говорить о версиях пока рано. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР", - сказала Белаш.

В комментарии УНН заместитель руководителя ГУНП в области Сергей Волков сообщил о введении оперативного плана "Сирена".

"Есть труп 42-летнего жителя Ровно. Он является предпринимателем. Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит ему, на территории автостоянки. Также установлено и осмотром зафиксировано три гильзы калибра 9 мм. На территории Ровенской области был введен оперативный план "Сирена", - отметил Волков.

Фото: facebook.com/rivnepolice

Фото: rivnepost.rv.ua

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