Мужчину 1958 года рождения, обоснованно подозреваемого в ложном сообщении в полицию Киева о якобы заложенной взрывчатке на станции столичного метро "Левобережная" в минувший понедельник, 16 июля, задержали правоохранители.

"Как признается сам подозреваемый, сделал (звонок в полицию – Прим.ред) из хулиганских побуждений. За неудачную "шутку" злоумышленник может провести за решеткой около 8-ми лет", - отметили во вторник в Отделе коммуникации полиции Киева.

В ведомстве напомнили, что в понедельник полиция и взрывотехники проверяли станцию столичного метрополитена "Левобережная" после поступления анонимного сообщения о якобы минировании объекта.

После полученного сообщения о готовящемся взрыве, специалисты профильных служб тщательно проверили станцию подземки и не обнаружили ни одного опасного предмета. В свою очередь, благодаря оперативной работе сотрудников столичного управления полиции в метрополитене, удалось быстро "вычислить" анонима. В результате розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого - мужчину, 1958 года, место жительства которого зарегистрировано в город Львов.

"Правонарушитель в последнее время жил на территории столицы. Он признался, что утром сделал ложное сообщение о минировании столичной станции метро из хулиганских побуждений. Кроме того, уже установлено, что он и раньше был судим за "минирование" других объектов. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал и.о. начальника управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Ростислав Падалко.

Сейчас расследуется уголовное производство по ч.2 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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