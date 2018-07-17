"Страна" от источников в полиции получила список турецких граждан, которых собирается вывезти из Украины турецкая спецслужба MIT. Двоих из списка – Юсуфа Инана и Салиха Зеки Игита уже находятся в Турции.

Все перечисленные в списке – турецкие граждане, которые косвенно или напрямую относится к турецкой организации Kimse Yor Mu (в переводе с турецкого – "Кто-то есть?"). Ее связывают с оппонентами действующего президента Эрдогана, и она входит в Турции в список террористических. В тоже время, сами члены этой организации говорят, что к терроризму отношения не имеют, а этот ярлык им навесил Эрдоган в отместку за оппозиционную деятельность.

Также турецкие власти утверждают, что похищенные в Украине на днях двое турецких граждан принадлежат организации FETÖ - Анкара тоже считает ее террористической. По мнению Турции, это объединение и его лидер Фетхуллах Гюлен были причастны к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году. Сам Гюлен это также отрицает. Он известен как яркий оппозиционер и выступает против режима Эрдогана.

Список обреченных на насильственный вывоз из Украины состоит, по данным наших источников, из 10 человек. "Стране" стали известны пять из них.

Hasan Hüseyin kes Ümit Karagözlü Gökhan demir Gökhan Yahşi Yunus Erdoğdu (известный турецкий журналист, который уже комментировал ситуацию "Стране").

Еще двоих из списка – Юсуфа Инана и Салиха Зеки Игита уже вывезли в Турцию.

Имена других "Стране" пока неизвестны.

Стоит отметить, что по данным турецких СМИ спецоперация MIT проводится по всему миру уже полтора года – за это время удалось выкрасть и вывезти в Турцию из других стран более 70 политбеженцев – турков.

Как сообщала "Страна", турецкого журналиста Юсуфа взяли сотрудники СБУ, силовики вывезли его прямо из СИЗО Николаева.

В СБУ отрицают, что имеют отношение к этому делу.