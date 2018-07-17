"Страна" публикует список турецких граждан, которых собираются похитить и вывезти из Украины
"Страна" от источников в полиции получила список турецких граждан, которых собирается вывезти из Украины турецкая спецслужба MIT. Двоих из списка – Юсуфа Инана и Салиха Зеки Игита уже находятся в Турции.
Все перечисленные в списке – турецкие граждане, которые косвенно или напрямую относится к турецкой организации Kimse Yor Mu (в переводе с турецкого – "Кто-то есть?"). Ее связывают с оппонентами действующего президента Эрдогана, и она входит в Турции в список террористических. В тоже время, сами члены этой организации говорят, что к терроризму отношения не имеют, а этот ярлык им навесил Эрдоган в отместку за оппозиционную деятельность.
Также турецкие власти утверждают, что похищенные в Украине на днях двое турецких граждан принадлежат организации FETÖ - Анкара тоже считает ее террористической. По мнению Турции, это объединение и его лидер Фетхуллах Гюлен были причастны к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году. Сам Гюлен это также отрицает. Он известен как яркий оппозиционер и выступает против режима Эрдогана.
Список обреченных на насильственный вывоз из Украины состоит, по данным наших источников, из 10 человек. "Стране" стали известны пять из них.
- Hasan Hüseyin kes
- Ümit Karagözlü
- Gökhan demir
- Gökhan Yahşi
- Yunus Erdoğdu (известный турецкий журналист, который уже комментировал ситуацию "Стране").
Еще двоих из списка – Юсуфа Инана и Салиха Зеки Игита уже вывезли в Турцию.
Имена других "Стране" пока неизвестны.
Стоит отметить, что по данным турецких СМИ спецоперация MIT проводится по всему миру уже полтора года – за это время удалось выкрасть и вывезти в Турцию из других стран более 70 политбеженцев – турков.
Как сообщала "Страна", турецкого журналиста Юсуфа взяли сотрудники СБУ, силовики вывезли его прямо из СИЗО Николаева.