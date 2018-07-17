Полиция открыла уголовное производство на основании видео руферов в YouTube, снятого на территории Харьковского бронетанкового завода.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Следователь отдела спецполиции ГУ НП в Харьковской области внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а также незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование", - говорится в сообщении полицейских.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к несанкционированной видеосъемке.

Как сообщала "Страна", авторы видео утверждают, что беспрепятственно проникли на территорию склада, где хранится 300 старых советских танков и порядка 10 новых.

Двое парней утверждают, что это – заброшенная военная база.

В действительности, по описанию расположения площадки, видео снято на территории Харьковского бронетанкового завода, где ремонтируется военная техника.

Позднее Минобороны заявило, что видео снято на территории одного из харьковских предприятий, а не на заброшенной базе ВСУ.

Также "Страна" сообщала подробности гибели руфера, который раскрасил в украинские цвета звезду Кремля.