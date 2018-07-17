Компания Microsoft начала обновит версию Skype до 8.0, полностью заменив классический интерфейс. Об єтом сообщает ferra.ru.

Обновление также добавляет ряд новых функций: групповые видеозвонки в HD-разрешении, медиаколлекция чата и так далее.

Одновременно с релизом Skype 8.0, разработчики рассказали о новых возможностях, которые появятся у сервиса до конца года.

В том числе, появится функция, которую пользователи ждут уже почти 15 лет - возможность записи звонков.

Запись звонка производится в облако и как только она начата, все участники разговора оповещаются об этом. Также обещаны "приватные разговоры" со сквозным шифрованием для аудио и видеозвонков, чатов и передаваемых файлов по протоколу Signal.

Как сообщала "Страна", пользователи массово жалуются на сбой в работе Skype.

Также "Страна" писала, что с 1 июля каждый сотый пользователь Skype может лишиться доступа к сервису.