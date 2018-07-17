В Skype решили добавить функцию, которую пользователи ждали больше 10 лет
Компания Microsoft начала обновит версию Skype до 8.0, полностью заменив классический интерфейс. Об єтом сообщает ferra.ru.
Обновление также добавляет ряд новых функций: групповые видеозвонки в HD-разрешении, медиаколлекция чата и так далее.
Одновременно с релизом Skype 8.0, разработчики рассказали о новых возможностях, которые появятся у сервиса до конца года.
В том числе, появится функция, которую пользователи ждут уже почти 15 лет - возможность записи звонков.
Запись звонка производится в облако и как только она начата, все участники разговора оповещаются об этом. Также обещаны "приватные разговоры" со сквозным шифрованием для аудио и видеозвонков, чатов и передаваемых файлов по протоколу Signal.
Как сообщала "Страна", пользователи массово жалуются на сбой в работе Skype.
Также "Страна" писала, что с 1 июля каждый сотый пользователь Skype может лишиться доступа к сервису.