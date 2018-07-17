Массовое пищевое отравление произошло в детском заведении оздоровления и отдыха "Ястребок" в селе Сосновое, что в Лиманском районе Донецкой области: из 134 детей, которые находились в лагере, недомогание почувствовали сразу 60 маленьких отдыхающих и почти половина из них сейчас в больнице - госпитализированы 33 ребенка.

16 июля после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения городов Славянск, Краматорск и Лиман с симптомами острого кишечного отравления.

Позже было принято решение о госпитализации всех детей, почувствовавших недомогание. Возраст госпитализированных - от 9 до 16 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Славянская местная прокуратура по данному факту внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Предпринимаются необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности. Отобраны образцы пищи, которой кормили детей.

Ранее "Страна" сообщала, что лагерь "Славутич" закроют после массового отравления детей из школы Дерюгиных, а также о том, что чиновники подсчитали как много людей отравились в Киеве с начала года.