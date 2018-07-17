Нефтегаз в 2017 году увеличил вознаграждение руководству в 2,5 раза до 127 млн
Члены правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" получили вознаграждение 127,7 миллионов гривен за 2017 год. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на отчет компании.
Общая сумма вознаграждения в 2017 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом.
В частности за 2017 год председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн гривен, Сергей Коновец – 15,2 млн гривен, Сергей Перелома - 17 млн гривен и Юрий Колбушкин - 14 млн гривен.
Также в отчете указано вознаграждение для членов правления НАКа Олега Прохоренко (предправления "Укргаздобычи") в размере 24 млн гривен, и для Николая Гавриленко (гендиректор "Укртрансгаза") – 10,4 млн гривен, но в сноске указано, что они не получают вознаграждение как члены правления.
Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2017 году составила 214 млн гривен с учетом зарплат и дополнительных текущих премий (в 2,46 раза больше, чем в 2016 году).
Как сообщала "Страна", главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, которому недавно начислили огромную премию, купили бронированный автомобиль - Cadillac Escalade. Таким образом Служба безопасности компании повысила степень его охраны.
Отметим, что "Нафтогаз" продолжает требовать от "Газпрома" в судах Британии $2,6 млрд.