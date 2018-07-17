Члены правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" получили вознаграждение 127,7 миллионов гривен за 2017 год. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на отчет компании.

Общая сумма вознаграждения в 2017 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом.

В частности за 2017 год председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн гривен, Сергей Коновец – 15,2 млн гривен, Сергей Перелома - 17 млн гривен и Юрий Колбушкин - 14 млн гривен.

Также в отчете указано вознаграждение для членов правления НАКа Олега Прохоренко (предправления "Укргаздобычи") в размере 24 млн гривен, и для Николая Гавриленко (гендиректор "Укртрансгаза") – 10,4 млн гривен, но в сноске указано, что они не получают вознаграждение как члены правления.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2017 году составила 214 млн гривен с учетом зарплат и дополнительных текущих премий (в 2,46 раза больше, чем в 2016 году).

Как сообщала "Страна", главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, которому недавно начислили огромную премию, купили бронированный автомобиль - Cadillac Escalade. Таким образом Служба безопасности компании повысила степень его охраны.

Отметим, что "Нафтогаз" продолжает требовать от "Газпрома" в судах Британии $2,6 млрд.