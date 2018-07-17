Сегодня, 17 июля, в Донецке начались сбои в работе сети Интернет. Об этом сообщает предприятие связи "ДНР" "Углетелеком".

По словам гендиректора предприятия Сергея Шеховцова, причиной послужило повреждение кабеля магистрального оператора телекоммуникаций на территории России.

О сбоях в работе Интернета стало известно около 14:23.

"Авария на сети произошла в районе города Воронежа, сейчас специалисты российского оператора связи занимаются устранением последствий обрыва", - сказал Сергей Шеховцов.

Он также отметил, что ориентировочное время восстановления услуг передачи данных займет порядка пяти часов.



Как сообщала "Страна", в Донецке были перебои с дизтопливом из-за таможни.

Также "Страна" писала о том, как "ДНР" зачем-то пытались провезти 40 тысяч венесуэльских боливаров.

Ранее мы сообщали, что в июне в "ЛДНР" восстановили рухнувшую мобильную связь Vodafone. Однако она работает с перебоями.