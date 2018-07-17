Сегодня противостояние НАБУ и САП, а главное - стоящих за ними группировок власти - вышло на зримый, уличный уровень.

Под офисом специальной антикоррупционной прокуратуры сегодня состоялись два противоположных митинга - один против Назара Холодницкого, а другой в его поддержку. Не обошлось без травм и "спецсредств" - зеленки и муки. Позже неизвестные "бросили ответку" и разгромили офис НАБУ.

Причина митинга - Холодницкий на днях закрыл уголовное дело против сына главы МВД Арсена Авакова. Чем и вызвал неудовольствие антикоррупционных активистов с одной стороны - и поддержку "уличных бойцов" Авакова с другой.

На деле этот конфликт уже стал войной Банковой и "Народного фронта", который стал склоняться к поддержке Юлии Тимошенко в качестве кандидата в президенты.

Как рассказывала "Страна", именно "НФ" сейчас поддерживает антикоррупционного прокурора, который закрыл дело против сына влиятельного министра. А вот главу НАБУ Артема Сытника в последнее время связывают с Банковой - это стало особенно ясно после ночного визита Сытника домой к Порошенко в Козин.

"Страна" собрала все детали сегодняшнего противостояния.

Что случилось под САП

В Киеве утром началась акция антикоррупционных активистов против руководителя САП Назара Холодникого. Они требовали его отставки за закрытие дела о рюкзаках против сына главы МВД Арсена Авакова. Организатором акции выступил известный антикоррупционный активист Виталий Шабунин.

Однако спокойно покритиковать Холодницкого не удалось - на митинг неожиданно явились его защитники под командованием близкого к Арсену Авакову Ильи Кивы. Он устроил свой митинг и потребовал отставки главы НАБУ Артема Сытника.

Организатор акции Виталий Шабунин по итогу противостояния оказался полностью облитым зеленкой. Попало и на его оппонента Киву. Шабунин обвинил Киву в том, что это он его облил зеленкой и назвал "аваковским холуем". "А ты порошенковский пи@рас", - ответил ему Кива, а также заявил: "Я, в отличие от тебя, воевал".

Позже пресс-служба "Центра противодействия коррупции" в Twitter сообщила, что врачи диагностировали у Шабунина химические ожоги глаз.

"Сегодня под стенами САП группа молодых людей в военной форме напала на председателя правления ЦПК Виталия Шабунина и залила глаза зеленкой. Согласно медицинскому заключению Александровской больницы, у Шабунина химический ожог обоих глаз", - говорится в сообщении ЦПК в Twitter.

В Facebook на странице Шабунина сообщается, что сам он физически не может писать из-за ожога глаз, поэтому за него информацию пока будет обновлять пресс-центр ЦПК.

Кроме того, Центр противодействия коррупции опубликовал видео, на котором неким людям на улице раздают деньги. На вопрос снимающего, не за акцию ли это, ему отвечают, что собирают на ресторан. Видео подписано так: "Постояли на акции за Холодницкого - есть на что пойти в ресторан!"

В свою очередь, Кива в своем Facebook выложил видеообращение относительно сегодняшнего митинга. Видео сопровождается подписью: "Украина без коррупции! Нас не остановят дешевые провокаторы!!! Мы будем бороться до конца!!" В видео он заявляет, что АП заводит дела вместе с НАБУ "на тех, кто защищает Украину", и организует политическое преследование патриотов.

Исходя из слов Кивы, война за антикоррупционные ведомства действительно развернулась наверху.

Погром в НАБУ

Вряд ли это случайное совпадение - но после акции под САП, досталось и ведомству Артема Сытника, которого на предыдущем митинге обвиняли в сотрудничестве с Порошенко.

Группа неизвестных проникла в холл здания НАБУ, разбросала торты Roshen и сломала мебель.

Как рассказала руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура, группа протестующих прорвалась внутрь и прошла через турникет.

Фото: rbc.ua

"Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали", - сообщили в НАБУ.

Фото: rbc.ua

По некоторым данным, среди присустсвующих был АТОшник Иван Грабарь. Он вместе с группой ворвались в холл через дверь общественной приемной, которые обычно закрыты. Но в кабинеты они не дошли, поскольку между холлом и коридором с кабинетами есть металлическая ролета и ее опустили.

Невмешательство полиции - еще один факт в пользу того, что в МВД довольно решительно настроены против Сытника, который в последнее время знаимается нещадной критикой Холодницкого.

"Дешево. Сердито. Абсурдно". Реакция соцсетей

В соцсетях митинговую возню вокруг САП и НАБУ назвали очередным витком политического беспредела в стране.

"Я уже начинаю мечтать о том, чтобы мы вернулись в правовое поле. Это же абсурд, когда любой человек с тысячей долларов в кармане может организовать 20 бабушек и ведущего для троллинга, а с двумя тысячами - за их спинами поставить преступников. Которые будут безнаказанно наносить другому человеку (людям) побои, обливать зеленкой, кислотой, забрасывать камнями и так далее. Я уже не говорю о том, что можно безнаказанно врываться в здания и крушить мебель - это вообще мелочи.

А полиция при этом вообще ничего не может сделать.

В такой способ можно:

- Мешать следствию

- Мешать суду

- Мешать адвокатам

Дешево. Сердито. Жестоко. Абсурдно. И, уверяю - так или иначе этот цирк спонсируется из бюджета.

Что будет дальше? Как вы думаете?", - спрашивает журналист Владислав Бовсуновский.

"Сегодня группа активистов ворвалась в здание НАБУ, где поломала мебель, разрушила входную группу и разбросала везде мусор и торты Roshen.

Я, конечно, поддерживаю любые акции, в которых одни выгодоприобретатели

революции вступают в дискуссию с другими.

Но все же отмечу явную неблагодарность, вытекающую из недовольных заявлений НАБУ на этот счёт.

Неужели вы не видите позитива в том, что они вообще могли у каждого из вас отправить естественные надобности на столе, но не сделали этого?

Разве из этого их благородства не вытекает мирность акции и высокие идеалы её активистов?

Надеюсь, вы не посмеете уподобиться бывшему режиму, начать репрессии против мирных протестующих и препятствовать дальнейшему развитию гражданского общества", - иронизирует адвокат Андрей Портнов.

Телеведущая Наталья Влащенко напоминает, что все начиналось с мусорных баков и зеленки в 2014 году:

"Облить Виталия Шабунина зеленкой- вершина идиотизма. И я ему сочувствую.

Но скажите мне: кто придумал все эти мусорные баки, зеленки, штурмы госучреждений?

Каковы результаты этих дебильных ивентов, кроме анархии, возможностей для нарушения закона ( хулиганства, рекета, давления)?

И последнее: закон бумеранга.

Наверняка ведь, активисты считали, что в мусорных баках будут только их оппоненты, но сами они - никогда?



Обычно я стараюсь не троллить людей с низким интеллектом, но подсказать - святая обязанность.

Ведь те, кто сегодня ворвался в НАБУ считают себя святыми людьми уже только потому, что не сняли штаны и не наложили там на белый ковер? Просто мусор разбросали?

Окей.

Пусть не удивятся, когда следующие зайдут в их дома и вытрясут заначку из книги " как закалялось сталь".