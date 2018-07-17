В Днепре неизвестные напали с битами на коммунальных работников, которые демонтировали незаконные МАФы.

Об этом 17 июля сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Отмечается, что киоски не имели соответствующих документов, поэтому в горсовете решили их снести. Под демонтаж попали 28 торговых сооружений.

"Во время демонтажа МАФов неизвестные молодые люди сопротивлялись коммунальщикам и сотрудникам муниципальной стражи, которая охраняла проведения соответствующих работ", - сообщили в горсовете.

В частности, неизвестные бросали камни, использовали биты и жгли шины.

Фото: dniprorada.gov.ua

Коммунальщикам пришлось обратиться к правоохранителям.

Фото: dniprorada.gov.ua

В ведомстве также пишут, что за неделю предупреждали владельцев МАФов и вручили им предписания на самовольное освобождение территории.

Фото: dniprorada.gov.ua

Предписания владельцы проигнорировали, но все киоски освободили от товара.

В горсовете говорят, что после демонтажа территорию очистят от мусора, а на территории возле киосков облагородят сквер.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре охранники рынка сломали слепому палец за рекламный щит.

Также волна поджогов МАФов докатилась до Днепра, горели киоски возле Старого моста.