"Страна" выяснила подробности похищения турецкого оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана.

Сегодня наше издание со ссылкой на свои источники рассказывало, что турецкие спецслужбы захватили в Украине и вывезли в Стамбул двух граждан Турции.

В СБУ и других силовых ведомствах заявили, что ничего не знают о такой операции. Но нам удалось выяснить, что одного из похищенных накануне задерживала именно СБУ, а туркам его передали непосредственно из Николаевского СИЗО.

Как рассказала жена Юсуфа - Екатерина Инан - его задержали сотрудники киевского СБУ 12 июля.

"Юсуф уже много лет жил в Украине, у него был вид на жительство здесь, так как у нас родилось двое детей. До недавнего времени мы жили, ни о чем не тревожась, никакой информации о том, что его разыскивают власти Турции, не было. Даже собирались съездить в Турцию в гости к его друзьям.

Внезапно из Киева 12 июля приехали сотрудники СБУ, арестовали его на основании того, что у них якобы был запрос от турецкой полиции на Юсуфа. Он якобы с 2017 года находился в международном розыске.

Юсуфа сначала вывезли в Киев, затем привезли обратно и закрыли в СИЗО Николаева. И уже 15 числа состоялся суд, который вынес решение об экстрадиции Юсуфа в Турцию.

У нас по законам Украины оставалось еще пять суток, чтобы подать на апелляцию. Но дождаться апелляции мы не успели – внезапно мы узнали, что Юсуфа из Николаевского СИЗО тайком вывезли в Турцию. Что с ним теперь, я не знаю – его вывезли незаконно" - рассказала жена похищенного турецкого журналиста Екатерина Инан.

Как сообщала "Страна", спецслужбы Эрдогана "составили список из 8 человек для похищения". Турецкие журналисты в Украине опасаются, что их могут выкрасть.